Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesindeki Millet Kıraathanesi, "Müdür" isimli kedinin evi.

Kütüphanede yaşayan kedi, kitapların arasında geziyor ve kütüphaneye gelen öğrencileri karşılıyor. "Müdür" etrafta değilse herkes onu merak ediyor.

Kütüphane sorumlusu Merve İstil, "Biz burayı kurarken kapıda fark ettik. Tabii o zamanlar daha küçüktü, ağlıyordu. Kıyamayıp içeri aldık" dedi.

"Müdür", gün içinde öğrenciler tarafından besleniyor. Oyunlarıyla sevenlerini eğlendiriyor. Kıraathanede en çok da kitapların sıcaklığına sığınıyor.

Haber: Yavuz Demir