Edirne Lavanta Tarla Günleri kapsamında mor tarlalarda fotoğraf çektiren yerli ve yabancı turistler, parfüm atölyesinde de lavanta yağıyla parfüm üretti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Edirne Valiliği himayesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Edirne Turizm Tanıtım Derneği organizasyonunda hafta başından bu yana sürdürülen organizasyonun son gününde de çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Turistler keyifli zaman geçirdi

Mor renkli tarlalarda fotoğraf çektiren, dans eden, halay çeken yerli ve yabancı turistler, daha sonra etkinlikteki gastronomi ve koku atölyelerine katılıyor.

Ziyaretçiler, lavanta yağından parfüm yapıyor.

Düğün salonundan önce lavanta tarlasına

Mor lavanta tarlalarında fotoğraf çektiren ziyaretçiler arasında ise en ilgi çekenleri gelin ve damatlar oldu.

Nikah salonundan önce lavanta tarlalarına giden çiftler, hayatlarının en heyecanlı günlerini ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf çekimi için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç'ta bulunan lavanta tarlasını tercih eden Orçun ve Selin Demir çifti, lavanta çiçeklerinin güzel bir manzara oluşturduğunu söyledi.

"Edirne lavanta kokuyor"

Hasan ve Sevde Nur Aykol çifti ise, lavanta rengi ve kokusunun kendilerini tarlaya çektiğini anlattı.

Fotoğrafçı Murat Oğuz Dramalı da lavanta tarlalarının düğün fotoğrafları için gözde mekanlar arasına girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Edirne lavanta kokuyor. Son 1 hafta herkes lavanta tarlarında, biz de bu güzelliği değerlendiriyoruz. Açık hava stüdyosu özelliği taşıyan bu alanda fotoğraf çekmek bizim için de çok zevkli. Mor çiçekler güzel bir fon oluşturuyor."

Kaynak: AA