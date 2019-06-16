Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nün yüzeyi ve derinliklerinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası yakınlarına gitti.

Ekipler, burada hazırlıklarının ardından önce gölün yüzeyinde sonra da dalış yaparak suyun derinliklerinde Türk bayrağı ile "Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlu olsun" pankartı açtı.

Kaynak: AA