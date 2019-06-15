Karakum mevkisinde otlaması için bahçeye salınan inek, bir süre sonra sıcaktan bunalarak bahçeye yakın bölgedeki bir otelin ön kapısına geldi.

Otelin önündeki vatandaşların bakışları arasında kapıya yönelen inek, dönen kapı olması nedeniyle bir süre burada bekledi.

Daha sonra kapıdan geçerek otelin içine giren ve lobi bölümünde kısa süre dolaşan inek otel görevlilerince fark edilerek dışarı çıkarıldı.

İlgi odağı olan ineğin otele girmesi, çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Otel görevlileri bölgede çok sayıda inek olmasından dolayı zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını, bazı ineklerin gözden kaçarak otele kadar girdiklerini söyledi.

Kaynak: AA