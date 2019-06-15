Diyarbakır-Elazığ kara yolu uygulama noktasında görevini ifa eden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde aracın trafik sigortasının olmadığını belirleyen polis ekipleri aracın sahibine bu yönde bilgi verdi.

Sürücünün aracta 2 tane YKS'ye girecek öğrencinin oldugunu söylemesi üzerine çocukların sınava geç kalacağını anlayan trafik polisi Ayhan Işık ve bekçi Kadir Parlak Çocuklar için harekete geçti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla trafik polisi Işık, sınava yetişmeleri için özel aracını gençlere tahsis etti. Mahalle Bekçisi Kadir Parlak da aracı kullanıp onlara rehberlik etti.

2 öğrenci özel araç ile sınava yetiştirildi.

Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, Aslan ve görevli personele teşekkür etti.

Kaynak: AA, TRT Haber