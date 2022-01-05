İzmir’de yaşayan 1 çocuk annesi Gülcan Parmaksız 2021 yılında 2'nci çocuğuna hamile kaldı.

Gebeliğinin 18'inci haftasında meme kanseri olduğunu öğrenen Parmaksız'ın göğsündeki kitle operasyonla alındı.

Gebelik sürecinde birçok operasyon geçiren ve 5 kür kemoterapi alan 40 yaşındaki Gülcan Parmaksız, tedavisi sürerken 3 Ocak’ta doğum yaptı.

Parmaksız, anne kız savaşını kazandıklarını ve kızının öyküsüyle dünyaya geldiğini söyleyerek kızına Öykü adını verdi.

“Öyküsüyle geleceğini düşünmemiştim”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Parmaksız, Gebeyken sağ göğsümde kitle hissettiğini, doktora gittiğinde 2'nci evre meme kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bu süreçte ilk aklına gelenin 'bebeğime bir şey olur mu' düşüncesi olduğuna değinen Parmaksız, doktorlarının, sürecin başından sonuna kadar desteklerini esirgemediklerini anlattı:

“Ameliyatım başarıyla geçti, kitleyi aldılar. Doğum nedeniyle 2 ay ara vermiştik, 1 ay sonra kemoterapi tedavim sürecek. Bu süreçte anne-kız birbirimize bağlanacağız. Sonrasında tedaviye devam edeceğiz. Sağlıklı bir şekilde kızımı kucağıma aldım. Adına 'Öykü' dedik. İsminin anlamının bu kadar derin olacağını bilemezdim. Öyküsüyle geleceğini düşünmemiştim. Gerçekten de öyküsüyle dünyaya geldi. Anne- kız savaşımızı kazandık.”

Kendisi gibi benzer süreci yaşayabilecek kişilere seslenen Parmaksız, doktorlara güvenmeleri gerektiğini vurguladı.

“Meme kanseri açısından yüksek riskliydi”

Gülcan Parmaksız'ın gebelik ve meme kanseri sürecini takip eden doktorlardan Medikal Onkoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülcan Bulut, hastanın 18 haftalık gebeyken memede kitle tespit edildiğini anlattı:

“Erken evre meme kanseri olduğunu öğrendiğimiz an operasyona alındı. Yaptığımız incelemede yüksek riskli kanser olduğu görüldü. Koruyucu tedaviye başlandı. Gebelik sonuna bırakmamız gereken süreci riske atmak istemedik. Ameliyat sonrası 21 günde bir uygulanan kemoterapiye başlayarak bu süreci de başarılı atlattı. Bebek, sağlıklı dünyaya geldi.”

"Artık meme kanserini çok sık görmekteyiz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, Annenin kemoterapinin yan etkilerini çok şiddetli yaşadığını ama şimdi ikisinin de sağlıklı olduğuna değindi.

Bebeğin sağlık durumunun süreç boyunca iyi olduğunu söyleyen Çelik, bebeğin gelişimine engel olmamak için erken doğum kararı almadıklarını vurguladı.

Annenin pozitif olmasının hastalıkla mücadelesine büyük etki ettiğine işaret eden Çelik, artık meme kanserinin çok sık rastlandığına ve 40 yaşından sonra düzenli doktor muayenesinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.