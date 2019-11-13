Berber Resul Yılmaz, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde yüzleri güldürmek için mesai yaptı. Yılmaz, takım çantasını alıp bir okula gitti ve minikleri tıraş etti.

"Diyarbakır'da 4 yıldan fazladır evlerde engelli, yaşlı, yetim, fakir, yoksul maddi durumu olmayan insanlara yardım ediyorum. Haftalık çalıştığım iş yerinden haftalık bir gün iznimi onlar için özel olarak gidip evlerinde tıraşlarını yapıyorum." diye konuşan berber Resul Yılmaz'ın yaptığı iyiliklerden, destek verdiği insanlar memnun.

Okul, hastane ve evlere gidip tıraş yapan Resul Yılmaz, hayalini şu sözlerle dile getirdi;

"En büyük hayalim Diyarbakır'da büyük bir salon açıp kuaför salonu açtığımda engelli, yaşlı, yetim, yoksul insanların aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizin de maddi durumu olmayan kardeşlerimizi ücretsiz bir şekilde bakımlarını yapmayı düşünüyorum."

Minik öğrenciler de tıraşlarını yapan Resul berbere teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber