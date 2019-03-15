Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, İsviçre'deki bir havacılık şirketinden 29 metre kanat açıklığına sahip 1940 model DC-3 uçağı satın aldı.

Uçak, 3 bin 200 kilometrelik uçuşun ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ne ulaştı. Uçak böylece son uçuşunu da yapmış oldu.

Piste inen uçak geleneksel havacılık seremonisi "su takı" ile karşılandı ve pilotlarına çiçek verildi.

Daha sonra uçak, önümüzdeki aylarda açılması planlanan M.S.Ö. Müzesi'nde kendisi için ayrılan hangara alkışlar arasında yerleştirildi.

Uçuş macerası 79 yıl önce başladı

Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin kurucu üyesi ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, DC-3 ya da C47 olarak bilinen uçağın uçuş macerasının 79 yıl önce başladığını söyledi. Ayrıca, uçağın teknik olarak çok iyi durumda olduğunu anlattı.

Uçağın 2017 yılında dünyanın çevresinde tam tur attığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Kanat açıklığı 29 metre ve çift motorlu büyük bir uçak. Zamanında hem yolcu hem de kargo uçağı olarak kullanılmış. Uçuş saati çok fazla bir uçak, çok tecrübeli. Biz de ona layık bir karşılama yaptık. Böylesi bir uçağı bu yıl yaz aylarında açılışını yapacağımız M.S.Ö. Havacılık Müzesi'ne kazandırdık.

İsviçre'nin Cenevre kentinden 2 gün önce yola çıkıp, birinci olarak Hırvatistan'a daha sonra da Yunanistan'a geldi. Atina'dan da yola çıkıp, İzmir üzerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki havaalanımıza iniş yaptı. Yaklaşık 2 bin mil yani yaklaşık 3 bin 200 kilometre uçuş yaparak geldiği Sivrihisar'da müzedeki yerini aldı."

Öztürk, kullanım açısından teknik olarak iyi durumdaki uçağı, uçar vaziyette tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA