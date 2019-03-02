Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, drone ve fotokapanlardan oluşan 1924 cihazla, Anadolu parsı, karakulak, çizgili sırtlan, sakallı akbaba, vaşak gibi hayvanlar doğal ortamlarında görüntülenerek kayıt altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, tabiata yerleştirilen söz konusu cihazlarla, Türkiye'de yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan ve nadir görülen yaban hayvanlarını gözlemliyor ve yaşam alanları hakkında veriler elde ediyor.

Yaban hayatını takip etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, ayrıca bölgelerin zengin yaban hayatı varlığı ile doğal yaşamdan ilginç anların kaydedilmesini de sağlıyor.

Bozayı, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik, çengel boynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu, yaban tavşanı, kınalı keklik gibi türlerle beraber Anadolu parsı, karakulak, karakurt, çizgili sırtlan, su samuru, sakallı akbaba ve vaşak gibi nadir rastlanan yaban hayvanları da objektiflere takılıyor.

Bilimsel çalışmalar yürütülüyor

Fotokapanlar, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere uydu destekli yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile ekipler belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyor.

Görüntülerden elde edilen verilerle Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversiteler bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından da büyük önem taşıyor.

Önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa sürede kayıt yapabilme özelliğine sahip fotokapanlara, son dönemde GSM devreleri de entegre edildi. Böylece elde edilen fotoğraflar birkaç dakika içinde ilgili kişilerin cep telefonlarına MMS veya elektronik postayla gönderilebiliyor.

Kaynak: AA