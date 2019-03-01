Dünyanın en ünlü kukla sanatçılarını buluşturan İzmir Uluslararası Kukla Günleri, perdesini 13'üncü kez açtı.

24 ülkeden 42 kukla tiyatro topluluğunu bir araya getiren festivalin ilk etkinliği, 9 Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda yapıldı.

İtalyan 35 Teatri Dans Grubu'nun, ünlü ressamların tablolarını canlandırdığı "Yaşayan Tablolar" gösterisi ilgiyle izlendi.

Uluslararası kukla günleri

Festivale katılan 200'ü aşkın kukla sanatçısı, 17 Mart'a kadar 44 gösteriyi 176 kez sahneleyecek.

İzmir'in en önemli kültürel markalarından biri olan festivalin sloganı ise "Kuklayla daha iyi bir dünya" olarak belirlendi.

Kukla sanatçılarının isteği, Türkiye'de bir kukla okulunun açılması.

Festival süresince İzmir'in sokakları da, birer kukla tiyatrosuna dönüşecek.

Kaynak: TRT Haber