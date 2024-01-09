Doğum gününde emekli olan öğretmene duygulandıran veda

Ebubekir Çiftçi İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idareciler, doğum gününde emekliye ayrılan Arslan'a sürpriz yapmak istedi.

Okulda verdiği son dersin ardından koridor ve merdivenlerde meşaleler yakan öğretmen ve öğrenciler, alkışlar eşliğinde karşıladıkları Arslan'ın doğum gününü kutladı.

"Sizi unutmayacağız"

Duygu dolu anlar yaşayan Arslan, hazırlanan doğum günü pastasını keserek meslektaşları ve öğrencilerine dağıttı. Karanfillerle öğretmenlerini uğurlayan öğrenciler "sizi unutmayacağız" diye tezahürat yaptı.

Arslan, ilçeye bağlı Keklikova Mahallesi'nde başladığı öğretmenlik mesleğinde 43 yılı geride bıraktığını söyledi.

Öğretmenliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Buradan güzel duygularla ayrılıyorum. Yılların nasıl geçtiğinin farkına varamadım. 1981'de başladığım görevim bugün sona erdi. Güzel bir sürprizle karşılaştım. Böyle bir organizasyon beklemiyordum. Ayrılırken yazdığım bir şiiri okumak istedim. Duygulandığım için okuyamadım. Duygu dolu anlar yaşadım. Emeklerinden dolayı tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime teşekkür ederim. Öğretmenliği çok seviyorum. Öğrencileri geleceğe hazırlamak, eğitmek onur vericiydi."

Okul Müdürü Kenan Yıldız ise öğretmenlikte 43 yılını dolduran Arslan'ın emekliye ayrıldığını ifade etti.

Yıldız, "Öğretmenimizi güzel bir şekilde uğurlamak istedik. Haberi olmadan sürprizimizi yaptık. Güzel oldu. Okulumuza yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederim. Emekliliğinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Öğrencilerden Ceren Çiçek de "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Onun gibi bir öğretmen olmak istiyorum. Onu örnek alacağız" ifadesini kullandı.