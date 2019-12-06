Dili boğazına kaçan sporcuyu güvenlik görevlisi kurtardı06 Aralık 2019 Cuma 11:11 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:27
İstanbul Esenler Stadyumu'nda antrenman yaptığı sırada bir arkadaşıyla çarpışması sonucu dili boğazına kaçan futbolcunun hayatını, güvenlik görevlisi kurtardı.
İstanbul'da Esenler amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor'un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman, antrenman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı.
Kahraman'ın dili boğazına kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşları ve futbol hocaları panik içinde ne yapacaklarını bilemezken olaya şahit olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan, hemen ilk sağlık müdahalesini yaparak Efe Kahraman'ın nefes almasını sağladı.
Daha sonra Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Nefes almasını sağladık"
Güvenlik görevlisi Suat Özcan yaptığı ilk yardımı ve o anları şöyle anlattı:
"Burada yaşanan olayda, kamera odasındaydım. Yukarda olumsuz bir şeyler gördüm. Yukarıya koşarak çıktığımızda, kardeşimizin yerde yattığını gördüm. Köksal hoca başındaydı, bizde hızlı bir şekilde gidip olaya ilk yardımı yapıp, nefes almasını sağladık. Nefes almadığını dilinin boğazına kaçtığını gördük. Belediyenin vermiş olduğu seminer ve eğitimlerden gördüğümüz ilk yardımı uyguladık. Hayatı tehlikesini atlattı ve 112'yi bekledik."
Efe Kahraman ise başta güvenlik görevlisi ve hocasına teşekkür ederek, "Antrenman esnasında, arkadaşla çarpışma sonucunda yere düştüm o sıra vücudum titremeye başladı. En son hocanın bana doğru koştuğunu gördüm gerisini hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtım, hocam bana burada olanları anlattı" dedi.
Kaynak: İHA