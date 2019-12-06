İstanbul'da Esenler amatör futbol kulüplerinden Olimpiyat Spor'un oyuncusu 15 yaşındaki Efe Kahraman, antrenman yaptığı sırada futbolcu arkadaşı ile çarpıştı ve bir anda yere yığıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kahraman'ın dili boğazına kaçması sonucu nefes alamaz duruma geldi. Arkadaşları ve futbol hocaları panik içinde ne yapacaklarını bilemezken olaya şahit olan stadın güvenlik görevlisi Suat Özcan, hemen ilk sağlık müdahalesini yaparak Efe Kahraman'ın nefes almasını sağladı.

[Fotoğraf: İHA]

Daha sonra Efe Kahraman, 112 Acil Servis ambulansı ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli müşahedenin ardından taburcu edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

"Nefes almasını sağladık"

Güvenlik görevlisi Suat Özcan yaptığı ilk yardımı ve o anları şöyle anlattı:

"Burada yaşanan olayda, kamera odasındaydım. Yukarda olumsuz bir şeyler gördüm. Yukarıya koşarak çıktığımızda, kardeşimizin yerde yattığını gördüm. Köksal hoca başındaydı, bizde hızlı bir şekilde gidip olaya ilk yardımı yapıp, nefes almasını sağladık. Nefes almadığını dilinin boğazına kaçtığını gördük. Belediyenin vermiş olduğu seminer ve eğitimlerden gördüğümüz ilk yardımı uyguladık. Hayatı tehlikesini atlattı ve 112'yi bekledik."

[Fotoğraf: İHA]

Efe Kahraman ise başta güvenlik görevlisi ve hocasına teşekkür ederek, "Antrenman esnasında, arkadaşla çarpışma sonucunda yere düştüm o sıra vücudum titremeye başladı. En son hocanın bana doğru koştuğunu gördüm gerisini hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtım, hocam bana burada olanları anlattı" dedi.

Kaynak: İHA