Aydın'ın İncirliova ilçesindeki İkizdere Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Efe ve Olcay Erkap, istiridye mantarı tesisi kurmak için Genç Çiftçi Projesine müracaat etti.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından Erkap çiftine, Tarım ve Orman Bakanlığınca 30 bin liralık hibe verildi.

[Fotoğraf: AA]

Devletten aldıkları desteğin üzerine kendi birikimlerini de ekleyen çift, yıllık 8 ton kapasiteli istiridye mantarı tesisini hazır hale getirdi. Çift, halen ürettiği mantarları Türkiye'nin farklı şehirlerine pazarlıyor.

Şeyma Efe Erkap, tesisi daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni tip koronavirüs salgınından dolayı işlerinin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erkap, bu sürecin sonra ermesinin ardından emin adımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.

Olcay Erkap ise sağlıklı bir ortamda mantar ürettiklerini belirtti.