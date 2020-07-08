Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Derebucak Belediyesinin girişimi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye tahsis edilen 500 kınalı kekliğin geldiğini ifade etti.

"500 kınalı kekliği doğanın kalbi Derebucak ile buluşturduk"

Başkan Kısa, kınalı keklikleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, İl Müdürü Onur Yıldırım, Bölge Şefi Fatih Demir ile diğer görevlilerin de katıldığı bir programla doğada muhtelif alanlara bıraktıklarını söyledi.

Kısa, "İlçemiz için tahsis edilen 500 kınalı kekliği doğanın kalbi Derebucak ile buluşturduk. İlçemize bugüne kadar her türlü konuda destek olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz Sayın İsmail Üzmez ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğümüze şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.