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Yaşam
AA 19.05.2023 15:46

Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kentlerde barınan afetzede çocuklar için Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.

Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte barınan afetzede çocuklara yönelik uçurtma şenliği yapıldı.

Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Etkinliğe, yaklaşık 400 çocuk katıldı.

Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Depremzede çocuklardan Senem Yakut, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. Arkadaşlarla uçurtma uçurduk." diye konuştu.

Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Sırma Yakut ise evlerinin hasar görmesinden dolayı konteyner kentte kaldıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

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