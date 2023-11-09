Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 09.11.2023 18:33

Depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu

Karabük'te "Tohumdan Fidana: 81 İle 81 Bin Tohum Topu" projesi kapsamında hazırlanan 1000 tohum topu, üniversite yerleşkesinde toprağa saçıldı.

Depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu
[Fotograf: AA]

Türkiye İzcilik Federasyonunca düzenlenen "Asrın Dayanışması Yaz İzcilik Kampı"na katılan depremzede çocuklar, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğinin koordinasyonuyla Karabük Üniversitesine (KBÜ) geldi.

Depremzede çocuklar İstanbul Beykoz İzcilik Kamp ve Eğitim Merkezi'nde üretilen 1000 tohumu kampüs yerleşkesinde toprakla buluşturdu.

Depremzede çocuklar tohum toplarını doğayla buluşturdu

Etkinlikte konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bunun Türkiye çapında yapılan çok önemli bir proje olduğunu, bunların yaygınlaşarak devamını arzu ettiklerini söyledi.

Kentlerin daha yaşanabilir olması için yatay mimari yapılması ve müstakil bahçeli evlerin yaygınlaştırılması gerektiğini işaret eden Kırışık, "Bu mekanların bahçelerine ağaçlandırma yapılarak kentsel mekanda yeşillenmenin daha da artırılması, aynı zamanda bu bahçelerde tarımsal faaliyetlerin artırılması önemli hedefimiz, arzumuz, hayalimiz." diye konuştu.

ETİKETLER
Karabük Doğal Yaşam Fidan
Sıradaki Haber
70 yıllık evde ailesinden kalan eşyaları sergiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Gazze'ye saldırılara her gün 4 saat ara verilecek
18:27
Aranan 2 FETÖ'cü Şanlıurfa'da yakalandı
17:44
AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar
17:40
Filistin Maliye Bakanlığı: İsrail, vergi gelirlerinin çoğunu kesti, biz de almayı reddettik
17:34
Hatay'da fabrikadaki patlamada yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
17:29
Bakan Yumaklı: Artık doğan her buzağı için destek vereceğiz
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
FOTO FOKUS
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
Gazze'de baba ve oğlu yerde yan yana tedavi oldu: Ben babamla ölüme giderim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ