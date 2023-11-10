Milli Ağaçlandırma Günü’nde 5 milyon 2023 fidan toprakla buluşuyor

‘Yeşil Vatan’ olarak nitelenen ormanlar Türkiye’nin hem çevre hem de endüstriyel zenginliğini oluşturuyor. Havayı temizleyen, çevreyi güzelleştiren, toprak kaybını engelleyen, ekonomiye girdi sağlayan, canlı çeşitliliği için vazgeçilmez olan ve insan yaşamını kolaylaştıran ormanlar, en önemli değerler arasında kabul ediliyor. Türkiye’de de 2019 yılında, 11 Kasım tarihi ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan edilmişti. 2022 yılında Türk Dünyası ile birlikte kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde bu yılın teması ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yılı’.

100’lerle kutlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle, ülke içi ve dışında programlar gerçekleştiriliyor. “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganı ile gerçekleştirilen faaliyetlerin ağırlığını fidan dikimleri oluşturuyor. 11 Kasım nedeniyle 81 ilde ‘Cumhuriyet Ormanları’ oluşturuluyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle, 100 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşuna (STK), 100 ağaç hediye edildi. 2023 fidan dikim yerinde 5 milyon 2023 fidan da vatandaşlarla birlikte toprakla buluşturuluyor.

Orman alanı yüzde 30’a çıkıyor

Türkiye’de ormancılık alanında son 21 yılda 90 milyar 458 milyon liralık yatırım yapıldı. Yıl sonuna kadar dikilecek olan fidanlarla birlikte, 21 yılda dikilen fidan miktarı 7 milyarı bulacak. Yeni ağaçlandırma bölgeleriyle birlikte Türkiye’nin orman alanı dünya ortalaması olan yüzde 30’un üzerine çıkacak. Yapılan gelir getirici ağaçlandırma çalışmalarıyla, 21 yılda 8 bin 600 orman köyünde ceviz, badem, kestane gibi 30 milyona yakın fidan toprakla buluşturuldu. 268 bin 118 orman köylüsüne 15 milyar lira kredi sağlandı. Orman köylüsüne orman gelirlerinden yüzde 10 kar elde etme yolu açılırken, yakacak ve kereste ihtiyacının maliyetinden yüzde 70 daha indirimli verilmesi için çalışma başlatıldı. Türkiye genelinde 28 bin kişinin ormanla ilgili mülkiyet sorunlarının çözümü için de harekete geçildi.

Yangınla mücadele

Erozyonla mücadele için 1 milyon 176 bin hektar alanda çalışma yapılırken, yangına karşı 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA, 4 bin 400 kara aracı bulunan bir filo oluşturuldu. Ayrıca 776 gözetleme kulesi, 25 bin orman işçisi ve 118 bin de gönüllü yangın söndürme personeli bulunuyor. Orman yangılarına kısa sürede müdahale için 4 bin 630 havuz ve gölet oluşturuldu. Bu tedbirlerle yangına ilk müdahale süresi, 45 dakikadan 11 dakikaya düşürüldü.

Titizlikle korunuyor

Akdeniz iklim kuşağında olması nedeniyle, küresel ısınma etkilerine maruz kalan Türkiye, yangınlardan da en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Sanılanın aksine ormana en çok zararı veren ise ağaç zararlıları ve hastalıkları. Bunlar, ormana yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle bakanlık, 50 farklı zararlı türe karşı biyolojik mücadele yürütüyor. Bu kapsamda 54 üretim istasyonunda, 8 farklı türde 650 bin faydalı organizma üretilerek ormanlara bırakıldı.