Depremin ardından Adıyaman: Esnafın çabası hayatı normalleştiriyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yara alan illerin başında geliyor Adıyaman.

Tüm Türkiye gibi Adıyaman da depremin şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Geçen 11 ayın ardından şehir, küllerinden doğmaya çabalıyor.

Şehirde enkazların büyük çoğunluğu kaldırılırken, yeni konutlar inşa ediliyor, hasarlı yapılar onarılıyor.

Felaket sonrası şehir dışına göç eden halk, Adıyaman’a dönerken esnaf ise uzun süre kapalı kalan kepenklerini bir bir açıyor. Onların çabası Adıyaman'ı yaşayan bir şehir haline getiriyor.

"Açmamız lazımdı"

O esnaftan biri de züccaciye dükkanı olan Murat Çamcı.

Depremin ardından uzun süre kepenkleri açmayan Çamcı, dükkanına girdiği zaman gördüklerine inanamadığını anlatıyor.

Camların kırıldığını, raflarının boşaldığını belirten Murat Çamcı, eşinin dükkanı hiç açmaması telkinlerine “Mecbur açmalıyız. Hayat devam ediyor” diye yanıt veriyor.

"Dünyaya yeniden gelmiş gibiyiz"

Aradan geçen bir yılın sadece kendisi için değil tüm Adıyaman esnafı için çok zor geçtiğini söylüyor Murat Çamcı.

Dükkanını yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor.

“Komşular gitti, arkadaşlar gitti. O dostluklar bir daha asla geri gelmez” diyerek eski günlerini hatırlasa da geleceğe de umutla bakıyor.

Adıyaman halkının yavaş yavaş toparlandığını dile getiren Çamcı’ya göre halk, teselliyi de birbirleriyle konuşarak buluyor:

“Aylardır görmediğim arkadaşları tekrar görünce öyle bir seviniyorum ki sanki dünyaya tekrar gelmiş gibi hissediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bütün şehirlerimiz buradaydı. Allah halkımıza devletimize zeval vermesin. Herkes elini uzattı. Bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Allah kimseyi bir daha bu durumlara koymasın.”