Depremde ölen oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerini örüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 37 yaşındaki Hatice Kılıç, oğlu Fikret ile yıkılan 5 katlı binanın enkazında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Kılıç 40'ıncı saatte yaralı kurtarıldı, çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tedavisinin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde kalmaya başlayan Hatice Kılıç, sol kolunda kalıcı hasar oluşması nedeniyle çalışamadı.

Kılıç, konteyner kentteki komşusundan görüp acısını hafifletmek için başladığı amigurumi bebek yapımında kendini geliştirdi.

Ördüğü bebeklerle kazanç elde ediyor

Oğlunun sevdiği çizgi film karakterlerine benzetip ördüğü bebeklerle Kılıç, hem afetin etkisinden uzaklaştığını hem de kazanç elde ettiğini söyledi.

Oğlunu kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını dile getiren Kılıç, "Fikret karate sporcusuydu ve yarışmalarda Türkiye ikincisi olmuştu. Sevilen, parmakla gösterilen bir çocuktu. Yaşasaydı Liselere Geçiş Sistemi sınavında tam puan almayı hedefliyor, avukat olmayı istiyordu. Rabbim nasip etmedi" dedi.

"Çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum"

Evladının, "Kral Şakir", "Bugs Bunny" ve "Niloya" çizgi film karakterlerini sevdiğini söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 aydır bu işi sürdürüyor, çocuklara uyku arkadaşı hazırlıyorum. Oğlum hep çizgi film izlerdi ama ben karakterlerin isimlerini bilmezdim. Depremden sonra isimlerini öğrenmeye başladım. Oğlumun sevdiği karakterlerden bebek yaparak çocukların mutlu olmasına vesile olmak istiyorum. Keşke bu işi eskiden bilseydim, oğluma da örseydim."