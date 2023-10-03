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Yaşam
İHA 03.10.2023 13:37

Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı

İstanbul Esenyurt'ta gelin arabasının önünü kesen çocuk, yanında nakit olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. Yaşanan eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi, bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi. Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti.

Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi. Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi.

Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı
Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı
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