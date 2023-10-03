Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 03.10.2023 19:51

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyor

Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilmesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, 8 Ekim Pazar günü düzenlenecek törenle açılacak.

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyor
[Fotoğraf: TRT HABER Arşiv]

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisenin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kilisenin yapım sürecinin 10 yılı bulduğunu ifade eden Susin, bunun 7 yılının birtakım formalite ve prosedürlerle geçtiğini kaydetti.

Susin, kilisenin temelinin 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını anımsatarak, "19 Şubat'ta açılışını yapacaktık ama 6 Şubat'taki depremler bizi durdurdu. Çok büyük bir acıydı ülke için. Böyle bir ortamda açılış yapmamız söz konusu olamazdı. Sonrasında da araya ramazan, bayramlar girdi. Açılış pazar gününe kaldı. İnşallah pazar günü yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm Süryanilerin büyük bir heyecanla süreci takip ettiklerini ve açılışa gelmek isteyenler olduğunu kaydeden Susin, "Telefonlarımız susmuyor. Bu aynı zamanda ülkemizin de bir prestiji. Ülkemiz açısından da dışarıdaki ön yargılarla ilgili güzel bir mesaj. Ülkemize, bizlere, herkese hayırlı olsun. Umuyorum burada yapılacak dualar ülkemizin birliği ve beraberliğinin yükselmesi için vesile olur" diye konuştu.

Susin, açılışta Patrikliğin bir temsilcisinin yanı sıra yurt içi ve dışından geniş bir katılımın olacağını söyledi.

Devlet erkanının da yer alacağı açılış sırasında kilisenin üst katına cemaati alacaklarını aktaran Susin, kilisede aynı anda 750 kişinin oturarak ibadet edebileceğini anlattı.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki kilise dışında kendi mülkiyetlerinde bir kilise olmadığını söyleyen Susin, cemaatin yoğunluğunun Yeşilköy'de olduğunu ve bu kilisenin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağını kaydetti.

Susin, açılıştan sonraki pazar günü de ''kilisenin kutsaması'' olarak adlandırdıkları ilk ayinin yapılacağını ifade etti.

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

ETİKETLER
Kilise Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Damattan "pos makinesi" ile bahşiş aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 453 yurt yönetim personeli alacak
21:55
ABD polisi Ermenilerin Türk diplomatlara saldırısına ilişkin detayları TRT Haber'e açıkladı
21:38
Bursa'da elektrik akımına kapılan çift hastaneye kaldırıldı
21:31
Fransız medyası: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil
21:35
Irak'ın Kuzeyi'ne hava harekatı: 16 hedef imha edildi
21:01
Trump "dolandırıcılık davası" için ikinci gün de mahkemeye geldi
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü etkinlik düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ