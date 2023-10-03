Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyor

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanda inşa edilen kilisenin açılışına ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Kilisenin yapım sürecinin 10 yılı bulduğunu ifade eden Susin, bunun 7 yılının birtakım formalite ve prosedürlerle geçtiğini kaydetti.

Susin, kilisenin temelinin 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını anımsatarak, "19 Şubat'ta açılışını yapacaktık ama 6 Şubat'taki depremler bizi durdurdu. Çok büyük bir acıydı ülke için. Böyle bir ortamda açılış yapmamız söz konusu olamazdı. Sonrasında da araya ramazan, bayramlar girdi. Açılış pazar gününe kaldı. İnşallah pazar günü yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm Süryanilerin büyük bir heyecanla süreci takip ettiklerini ve açılışa gelmek isteyenler olduğunu kaydeden Susin, "Telefonlarımız susmuyor. Bu aynı zamanda ülkemizin de bir prestiji. Ülkemiz açısından da dışarıdaki ön yargılarla ilgili güzel bir mesaj. Ülkemize, bizlere, herkese hayırlı olsun. Umuyorum burada yapılacak dualar ülkemizin birliği ve beraberliğinin yükselmesi için vesile olur" diye konuştu.

Susin, açılışta Patrikliğin bir temsilcisinin yanı sıra yurt içi ve dışından geniş bir katılımın olacağını söyledi.

Devlet erkanının da yer alacağı açılış sırasında kilisenin üst katına cemaati alacaklarını aktaran Susin, kilisede aynı anda 750 kişinin oturarak ibadet edebileceğini anlattı.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki kilise dışında kendi mülkiyetlerinde bir kilise olmadığını söyleyen Susin, cemaatin yoğunluğunun Yeşilköy'de olduğunu ve bu kilisenin ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacağını kaydetti.

Susin, açılıştan sonraki pazar günü de ''kilisenin kutsaması'' olarak adlandırdıkları ilk ayinin yapılacağını ifade etti.

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.