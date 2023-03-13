8 aylık Sueda'nin babaannesi, Kahramanmaraş'taki yardım merkezinden oyuncak bebek alarak torununa sürpriz yaptı. Oyuncağın üzerinden bir not çıktı. Notta, "Bu oyuncağı bana Cumhurbaşkanı vermişti. Şimdi de ben sana veriyorum.Geçmiş olsun…Bu oyuncağı bana Cumhurbaşkanı vermişti. Şimdi de ben sana veriyorum. Umarım beğenirsin. Allah bir daha yaşatmasın. Yağmur Gökçe." yazıyordu.

Oyuncak bebeği deprem bölgesine gönderen, Yağmur Gökçe adlı bir kız çocuğuydu.

Hançerkıran ailesi depreme Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesindeki konutlarında yakalandı. Konutları hasar gören ailenin iş yerleri de çöktü. 8 aylık Sueda isimli bebeğin depremzede babaannesi Güllü Hançerkıran, deprem sonrasında torununu sevindirmek için Türkoğlu ilçesi Kılılı mahallesindeki Yardım Dağıtım Merkezi’ne gitti.

Aile, göz yaşlarına hakim olamadı

Babaanne Hançerkıan, oyuncak bebeği alarak sabah torununa sürpriz yaparak bebeği hediye etti. Bebek, oyuncak bebekle oynarken babaanne, oyuncak bebeğin giysisine sıkıştırılmış bir not buldu. Okuduklarında çok duygulanan aile, göz yaşlarına hakim olamadı. O aile şimdi, Cumhurbaşkanının hediye ettiği bebeği gönderen Yağmur'a ulaşmaya çalışıyor.

Babaanne Güllü Hançerkıran, “Biz depremzedeyiz, iş yerimiz çöktü, ev hasar aldı, eve çıkamıyordum. Torunları sevindirmek için yardım merkezine gittim. Bebek görünce duygulandım, bebek alayım torunuma dedim. Sonra bebeği eve getirdim. Akşam ellemedim. Sabahleyin baktım, dedim çocuğu sevindireyim. İçinden not çıkınca çok duygulandım, çok ağladım. Sonra beyime gösterdim, ikimiz beraber ağladık. Yani o kadar mutlu etti ki, iş yerimiz falan o yaşadığımızı yani bize unutturur gibi oldu o anda.” diyerek duygularını dile getirdi.

Sueda'nın babası Burak Hançerkıran da, Yağmur Gökçe'ye teşekkür ederek şöyle konuştu;

Ben Sueda Hançerkıran’nın babasıyım. Öncelikle Yağmur Gökçe adındaki kız çocuğumuza çok teşekkür ediyorum. Kendisinin yolladığı bebeği daha önce Cumhurbaşkanımız kendisine vermiş. Çok yüce gönüllülük yaparak, Cumhurbaşkanımızın verdiği hediyeyi Kahramanmaraş’a yollamış. Bu depremden dolayı kendisi, kendisine Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği değerli bir hediyeyi Kahramanmaraş’a yolladığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmaz Allah’ım.

Haber: Atila Şanlıdağ