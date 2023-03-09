Depremzede kadınlar afetin yarattığı travmayı zanaat öğrenerek atlatmaya çalışıyor. Yeniden sosyal hayata adapte olmak için atölyelerin yolunu tutuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremin yaralarını bölgeye açtığı iş atölyeleriyle sarmak için çaba harcıyor.

İş atölyesi, kadınlara hem depremin acılarını unutturmak, hem sosyal alanlarını geliştirmek, hem de onları rehabilite etmeyi amaçlıyor. Kadınlar, buraya giderek dikiş öğrenip vakit geçiriyorlar.

Kahramanmaraş'ta kurulan Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi'nin adresi Dulkadiroğlu ilçesi oldu.

Terziler de mesleklerine kavuştu

Konteyner kentin hemen yanındaki atölyede, kadınlar meslek öğrenmek için kolları sıvadı. Depremde evini ve iş yerini kaybeden kadın terziler de mesleklerine yeniden kavuştu.

İş atölyesi sayesinde depremzede kadınların yeniden istihdama kazandırılması da hedefleniyor.