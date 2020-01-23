Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu Down sendromlu İbrahim Ertepe için doğum günü kutlaması düzenlendi. Ertepe 50. yaşını kutladı.

Kutlama, Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. AKDEM Engelliler Müzik Korosu'nun sahne aldığı kutlamada eğlenceli anlar yaşandı.

Kutlamaya katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İbrahim Ertepe'nin dileğini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Soylu, Ertepe ile görüntülü konuştu. İbrahim Ertepe'yi doğum gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Ertepe ile Başbakanlık yaptığı dönemde tanışmış, Zeytinburnu'na her gidişinde kendisini ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber