Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Yarıyıl tatili, Edirneli çocuklar için trafik kurallarını öğrenme fırsatı oldu.

Proje, Edirne Valiliğinin koordinasyonunda hayata geçti. Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndaki eğitimlerde, AFAD, Emniyet ve Jandarma dahil 6 farklı kurum iş birliği yaptı. Park bu bakımdan Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Polis memuru Harun Sanalan, önceliklerinin yaya güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

"Bunun yanında özellikle küçük yavrularımıza arka koltukta oturması gerektiğini ve emniyet kemeri takmanın önemini ifade ediyoruz."

Yangın güvenliği, sağlıklı yaşam bilinci...

Polislerden kuralları öğrenen öğrenciler, parkurdaki akülü araçlarla öğrendiklerini pratiğe döküyor.

Akülü araçlarla yollardaki eğitimin ardından sıra yaya eğitimine geliyor.

Trafik eğitiminin yanında, yangın güvenliği, afet ve acil durum güvenliği, sağlıklı yaşam bilinci, sıfır atık konularında eğitimler verilerek çocuklarda güvenlik kültürünün oluşması sağlanıyor.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez