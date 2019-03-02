O, Manisa'nın en yaşlı insanı...

Salihli’nin Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Bektaş Ergül'ün, 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torununun çocuğu ve 13 de torununun torunu var.

Ergül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Yaşlılık Şurası'na davet edildi.

Erdoğan’ın elinden “Asırlık Çınar” plaketi alan Bektaş, Cumhurbaşkanı'na Salihli’nin çekirdeksiz kuru üzümünü hediye etti.

105 yaşında ilk kez uçağa bindi

Salihli'de "dedelerin dedesi" olarak bilinen Ergül, tören vesilesiyle hayatında ilk kez uçağa da binmiş oldu.

Bektaş Ergül, "Vapura bindim arabaya bindim ama uçağa binmedim. 105 yaşımdan sonra reisi cumhurumun emri üzerine onların takdiri üzerine beni oraya davet ettiler. Uçağı da gördüm. Uçağı da gördüm uçağa da bindim. Ondan sonra reisi cumhurum geldi. Konuştu, ondan sonra bizi davet etti. İlk sırayı ben aldım. Bunu da gördüm çok huzurluyum. Çok huzurluyum ömrüm arttı. Gözüm gönlüm şen oldu" dedi.

1914 doğumlu Bektaş dede, uzun ömrünü, sürekli çalışmasına ve doğal beslenmesine bağlıyor.

Kaynak: TRT Haber