Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çoruh Nehri'nde etkileyici manzara
[Fotoğraf: İHA]
Dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen Çoruh Nehri'nin etkileyici görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.
Çoruh Nehri, Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğuyor, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan 431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri, yaz aylarında sıklaşan yağışlarla canlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Çoruh, Artvin’de bulunan ve üzerine dört barajın inşasıyla aynı zamanda ülke ekonomisine dev katkı sağlıyor.
Etiketler: Çoruh Nehri manzaraSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 10:06
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