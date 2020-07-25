Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da köpek balığı ölüsü kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpek balığı ölüsü olduğu anlaşıldı.
Konyaaltı Sahili'ne serinlemek için giden turistler, hareketsiz bir canlı olduğunu fark edince cankurtarana haber verdi.
Bölgeye giden cankurtaranlar, ölü köpek balığıyla karşılaştı. Cankurtaranlar, köpek balığını kıyıya çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığı, sahilden belediye ekiplerince götürüldü.
Etiketler: antalya Konyaaltı sahili ölü köpek balığıSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:52
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