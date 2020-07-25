Konyaaltı Sahili'ne serinlemek için giden turistler, hareketsiz bir canlı olduğunu fark edince cankurtarana haber verdi.

Bölgeye giden cankurtaranlar, ölü köpek balığıyla karşılaştı. Cankurtaranlar, köpek balığını kıyıya çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığı, sahilden belediye ekiplerince götürüldü.