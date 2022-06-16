Kayserili baba, eşinin ısrarları sonucunda koruyucu aile olmak için harekete geçti.

Yıllarca tedavi gören ve bir sonuca ulaşamayan çift, evlat edinmek için Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvurdu.

3 yıl önce 2 yaşındaki bir kız çocuğuna koruyucu aile olan çift, 2 yıl önce 1 aylık başka bir kız çocuğunu evlat edindi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Herkes bu duyguyu tatsın"

Kayserili baba, eşiyle beraber koruyucu aile olma sürecini şöyle anlatıyor:

"Koruyucu aile olmaya aslında eşimin ısrarlarıyla karar verdik. Biraz geç kaldığımızı düşünüyoruz. Biz önce evlat edinmeye karar vermiştik. Daha sonra işte bir deneme aşaması yapalım dedik. 'Acaba alışır mıyız, ısınır mıyız?' diye. Evlat sırası beklerken koruyucu aile sırasına da yazıldık. Koruyucu aile olarak daha önce sıramız çıktı. Ama işte dediğimiz gibi o tadı gördükten sonra çok şükür fazla vakit geçmeden evlat edinme sıramız da çıktı. Şu anda çocukların ikisiyle de mutluyuz. İsterim herkes böyle bir duyguyu tatsın. Yaklaşık 3 senedir bizimle. Onun koruyucu ailesi olarak bakıyoruz, diğer süreçleri devam ediyor. İşte inşallah yakın zamanda nasip olursa onu da üzerimize alabiliriz. Tek temennimiz bu. Çünkü aileden biri oldu. Yani öz çocuklarından da farkı yok o derece diyeyim."

"Bize nefes, evimize ışık oldular"

Biyolojik çocuğu olmadığı için Sosyal Hizmetler aracılığıyla anne olmaya karar veren anne ise, "22 senelik evliyiz. Benim hep hayalimdi koruyucu aile olmak. Sonra evlat edinmekti. 8 sene erteledim bu düşüncemi. Sonra kararımızı verdik. Biz iki arkadaş olarak bütün işlemlerimizi yaptırdık. Evlat edinmeye ve koruyucu aile olmaya ikisine birden başvurduk. 1 sene sonra, büyük kızım, 1 sene sonra da evlat edindiğim kızım geldi. 1 aylıktı aldığımda. Şu an 2 yaşında. Çok şükür onu nüfusumuza geçirdik. Soy ismimizi verdik. Ailelerimiz dersen çok aşırı düşkünler çocuklara. Görmeden duramıyorlar. Kuzenleri olsun yine öyle. Benim ailem olsun yine öyle. Çocuklar bizim için çok değerli. İyi ki de almışız diyoruz. 5 ay sonra da ilk kızımıza kavuştuk. İlk anneliği ilk mutluluğu koruyucusu olduğum kızımla yaşadım. Çok şükür iyi ki de almışız. Hayatımıza can oldular bize nefes, evimize ışık oldular" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Hepsinin bir yuvası olsun"

Kayserili anne, koruyucu olmayı düşünen ailelere seslendi:

"Eğer evlat edinmeyi veya koruyucu aile olmayı düşünen aileler varsa hiç zaman kaybetmesinler. İnsanda korku oluyor ama hiç kimse anneliğe, babalığa hazır değil. Evlat geldiği zaman, evlat olduğu zaman işte o zaman hazırız biz. Hiç zaman kaybetmesinler diyorum. "

Çift, hayatlarına can olan iki kız çocuğu ile artık daha mutlu:

"Buradan gönlünden kalbinden geçiren arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Koruyucu aile olmak gibi evlat edinmek gibi düşüncesi olan kişiler hiç vakit kaybetmesinler. Yurtlarda çocuk kalmasın. Hepsinin bir yuvası olsun. "