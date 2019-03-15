Çanakkale Savaşı, 8 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu... Bölgede yaşanan savaşlar hem denizde hem de karada gerçekleşti.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, büyük zaferin 104. yıl dönümü için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Ecdattan bize yadigar kalan tabyaları, siperleri, kaleleri, o gazi mekanları tekrar aslına uygun bir şekilde restore edip ziyarete açıyoruz."

"Çanakkale Ruhu"

Kaşdemir, tek amaçlarının ziyaretçilerin bölgeye geldiklerinde "Çanakkale Ruhu"nu hissetmeleri olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı misafirlerimiz bu kutsal coğrafyaya geldiklerinde Çanakkale ruhunu teneffüs edecekleri, daha iyi özümseyecekleri bir tarihi alan ortaya koyma gibi bir düşüncemiz var. Bu anlamda yerler açıyoruz."

Kaşdemir, bölgeye gelenlerin zaman geçirmelerine olanak sağlamak için de çalışmalar sürdürdüklerini belirtti. Aynı zamanda, bunlardan en önemlisinin Çanakkale Boğazı'ndaki batıkların dalış turizmine açılması olduğunu söyledi.

"Majestik batığı büyük talep görüyor"

Bu yönde hem yurt içinden hem de özellikle yurt dışından büyük bir talep olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şunları anlattı:

"Çanakkale Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile ortak olarak batık gemilerin dalış turizmine açılması yönünde bir çalışmamız var. Bu anlamda Majestik batığı çok büyük talep görüyor. Biz de Majestik batığına dalış turizminin sağlanması imkanı verilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Epey bir mesafe kat ettik. Sonuçlar ortaya çıktıkça, daha doğru bir ifade ile bu süreç sona erince inşallah Majestik batığı da dalış turizmine açılmış olacak. Biz de bu anlamda buraya daha çok ziyaretçiyi çekme noktasında büyük bir aşama kaydetmiş olacağız. Majestik batığının orjiinal ismi 'HMS Majestic.' İngiliz kraliyet donanmasına bağlı bu zırhlı 1915'te, bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırıldı. Şu anda dalışa uygun bir derinlik olan 20 metrede bulunuyor."

"Temennimiz dalış merkezimizi bu yıl içinde faaliyete geçirmek"

Kaşdemir, Çanakkale Savaşı'nın kara ve deniz olarak iki boyutu bulunduğunu ancak deniz savaşları konusunda biraz eksikliklerinin olduğunu vurguladı. Bu anlamda Çanakkale'deki deniz savaşlarının da önemini ve o dönemdeki şartların nasıl oluştuğunu, nasıl yaşandığını ortaya koymak adına çalışmalarının bulunduğunu açıkladı.

Çanakkale'nin, deniz altından da daha iyi tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kaşdemir, "Şu an için temennimiz bu yıl içerisinde bu işi sonuca bağlamak ve çalışmalarımızı, dalış merkezimizi faaliyete geçirmek" dedi.

Bu konuyla ilgili raporlama çalışmaları yaptıklarını belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin oraya bakıp, değerlendirip dalışa uygundur raporunu verdikten sonra biz hem Valilik hem Tarihi Alan Başkanlığı olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp dalışa uygun hale getireceğiz."

Kaynak: AA