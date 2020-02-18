Kars ile Ardahan arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, aşırı soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu.

Buz ve karla kaplı göl üstünde futbol maçı yaptılar

Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık da yapılan deniz seviyesinden 1959 metre yüksekteki göle gelen turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gölün Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafındaki Taşbaşı köyünde bir araya gelen gençler de göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 40 santimetre buz ve karla kaplı göl üstünde futbol oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti

Göl üzerine toprak döküp saha çizgileri oluşturan ve kale direklerini de kum torbalarından yapan gençlerin kendi aralarında seçtikleri hakem yönetiminde oynadıkları karşılaşmada renkli görüntüler oluştu.

Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler de gençlerin göldeki futbol maçını izleyip fotoğraf çekti. Turistler ayrıca gölde atlı kızak ve kar motoruna da binerek keyifli bir gün geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Buzda futbol oynayarak buraya dikkat çekmek istedik"

Taşbaşı köyü sakinlerinden İzzet Kaya keyifli bir maç yaptıklarını söyleyerek, "Buzda futbol oynayarak buraya dikkat çekmek, bu doğa harikası gölü herkesin görmesini istedik. Bugün çok eğlendik, herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz" dedi.