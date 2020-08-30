Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet Ali Soy, 1975 yılında TRT ekranlarında zafere giden kutlu mücadeleyi anlattı. Soy, taarruza başlamadan önce birbirleriyle helalleştiklerini, sabahın ilk ışıkları ile hücum emri verildiğini söyledi.

"Efendim, 26 Ağustos gecesi cepheye yürüdük, hareket ettik. Sağımızdan solumuza bir kurt geçti yani 20 metre bir aralıkla sancağımızın önünden geçti. Dedik zafer bizim inşallah. 'Bu gece harbe gireceğiz. Birbirinizle helalleşin. Alacağınız, vereceğiniz varsa verin' dediler. Oradan biz de 'Hadi bakalım' ettik, yürüdük.

Sabah namazı ile gün doğmanın arasında toplarımız geriden ateş etti. Öyle bir ateş etti ki düşmanın istihkâmını savurdu. Düşman diye bir şey kalmadı. Hadi hücum dediler. Allah Allah sevdası tel örgülerini makaslarla kestik, teptik, ayağımızla girdik içeriye, düştük düşmanın arkasına."

Gazi Mehmet Ali Soy, göğüs göğse çarpışmalarda, cephenin en sıcak anlarında yaşananları bu sözlerle tarihe not düştü. Kahraman gazi o gün bir kolunu bu vatan için feda etti.

TRT Arşiv tarafından paylaşılan 1975 yılına ait Zafer Günü programının görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.