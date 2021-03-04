Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Suat Tek, 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Bu iki dönem dışında kimseye tek kelime etmeyen Tek, çevresinde ‘suskun adam’ olarak anılmaya başlandı.

Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de ‘evet’ yanıtını kağıda yazarak verdi. Akraba ve arkadaşları, Tek’i çocukluğundan beri konuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Babası Rıdvan Tek’in, konuşması için çok sayıda doktora götürdüğü ancak sonuç alamadığı Suat Tek, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtlıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ailesiyle iletişimi yazıyla kuruyor

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Suat Tek, "7 yaşından beri konuşmuyorum. Beynimle ilgili bilinçaltı bir olay. Ailemle iletişimi yazıyla kuruyorum. Arkadaşlarım normal karşılıyorlar. En son askerde konuştum. Evlenirken yazıyla ‘evet’ dedim" dedi.

Oğlunun 7 yaşında sustuğunu söyleyen baba Rıdvan Tek, çözüm için doktora başvurduklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını anlattı.