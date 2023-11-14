Bozayıyı ağzıyla besledi

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.

Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi.

Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri bozayılara yedirmesi yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.