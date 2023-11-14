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Yaşam
TRT Haber 14.11.2023 13:05

Bozayıyı ağzıyla besledi

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırları içinde yer alan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden bir vatandaş, aracına yaklaşan bozayıyı ağzıyla besledi.

Özkan Olcay
Özkan Olcay

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Özellikle krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar, bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline geliyor.

Bozayıların beslenmesine yardımcı olan vatandaşlar kimi zaman ilginç görüntüler oluşturuyor.

Bozayıyı ağzıyla besledi

Ahlat’tan gelip Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan ayıları ziyaret eden Asım Araboğa  aracına yaklaşan bozayıya aracının camını açarak ağzına aldığı şekerle besledi.

Araboğa’nın ağzına aldığı şekeri bozayılara yedirmesi yemesi ilginç görüntüler oluşturdu. 

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Ağzıyla ayıya şeker yedirdi
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