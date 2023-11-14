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Yaşam
İHA 14.11.2023 10:40

50 yıllık çöp döküm sahasında 5 bin fidan toprakla buluştu

Bilecik’te "Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes" projesi çerçevesinden düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 50 yıllık çöp döküm sahasında 5 bin fidan toprakla buluştu.

50 yıllık çöp döküm sahasında 5 bin fidan toprakla buluştu

Bilecik İl Orman İşletme Müdürlüğünce Osmaneli'nde Mahanat mevkiinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün il ve ilçe protokolü, öğrenciler ve 1308 Osmaneli Belediye Spor sporcuların katılımıyla fidan toprakla buluşturuldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fidan dikimi öncesi bir açıklama yapan Vali Aygöl şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin de 100'üncü yılını kutladık ve ikinci yüzyıla girdik. Memleketimiz genelinde milyonlarca ağaç dikimi yapılıyor. Sadece biz bugün burada 5 bin civarında ağaç dikimimiz olacak ama hedefimiz yanmış olan ve ağaçtan arınmış olan bütün topraklarımız yeşil ile buluşturmak. Hedefimize koyduk ve bugün burada başlatıyoruz inşallah sene sonuna kadar bölgemizde yanmış olan yerlerimizi yeniden yeşil hale getirecek hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Burası 50 yıllık ilçenin çöp düküm bölgesiydi buraya çöp dökülmesinden vazgeçildi. Burasının üzeri toprakla örtüldü. Burası yeşil bir alana çevrilecek ve ileriki yıllarda piknik yapıla bilinecek bir alan haline gelmiş olacak." 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ağaç dikme törenine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve kurum müdürleri katıldı.

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Bilecik Fidan
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