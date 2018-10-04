Bolu'da tam donanımlı hayvan ambulansı sokak hayvanlarına hizmet veriyor

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesinin, sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için oluşturduğu tam donanımlı hayvan ambulansıyla gece gündüz hizmet veriliyor.

Veteriner hekim, hayvan koruma ve hasta bakıcıdan oluşan ekiple vatandaşlardan gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Hayvan ambulansıyla olay yerine ulaşan ekip, en kısa sürede yaralı ya da yardıma muhtaç hayvana müdahale ediyor.

Müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesi, hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulansla Bolu Hayvan Hastanesine götürülen sokak hayvanları, tedavi ve rehabilitasyona alınıyor.

"7/24 hizmet vermekteyiz"

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Koray Kolludemiroğlu, Hayvan Hastanesinin bir parçası olan hayvan ambulansının da hizmete girdiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Hayvan ambulansımızla 7/24 hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbarın ardından ekiplerimiz harekete geçer ve olay yerine gider. Burada veteriner ekiplerimiz tıbbi müdahaleyi yapar. Hastaneye geliş sürecinde ambulansta tedavi devam eder ve hayvana sağlıklı bir şekilde bakmaya özen gösterilir."

Veteriner İşleri Müdürü Kolludemiroğlu, ambulansın tam donanımlı olduğunu belirterek, "Oksijen tüpünden tutun da şok cihazına her türlü ekipmanımız mevcut. Hayvan ambulansımızla günlük 7 ile 10 vakaya müdahale ediliyor. Daha çok trafik kazası ihbarları geliyor. Ambulansla alınan sokak hayvanlarının tedavisine Hayvan Hastanesi'nde devam ediliyor" dedi.

Yaralı hayvanların tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından aşılandığından ve kısırlaştırıldığından bahseden Kolludemiroğlu, şöyle konuştu:

"Tedavi süresinin ardından sahiplendirme süreci başlıyor. Sahiplendirilecek düzeydeyse vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Sahiplendiremezsek yine proje kapsamında rehabilitasyon parkımız var. Burada hayatını devam ettirmeye çalışıyoruz. Eninde sonunda sahiplendirebiliyoruz. Parkta sosyalleşiyor, eğitilmiş hale geliyor. Daha çok sahiplenir hala geliyor."

Kaynak: AA