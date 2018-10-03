Göçerlerin Şanlıurfa'ya zorlu dönüş yolculuğu

Göçerler, yaz sezonunu Bingöl Karlıova Şerafettin Yaylası'nda geçirdi.

Hayatlarını çadırlarda ve yollarda geçiren göçerler, havaların soğumasıyla Şanlıurfa'ya gitmek için yaklaşık 45 gün süren dönüş yolculuğuna başladı.

Bir hafta önce Şerafettin Yaylası'nda sürüleriyle yola çıkan göçerlerden 30 yaşındaki Abbas Çay, Karlıova Ciligöl köyü yakınlarında hayvanlarını sulamak ve dinlendirmek için mola verdi.

Burada yaktıkları ateşte demledikleri çay eşliğinde kahvaltı yapan göçerler, kısa bir moladan sonra günlük eşya ve erzaklarını eşeklere yükleyerek, yola devam etti.

Şerafettin yaylalarından yola çıkan göçerler, yağmur çamur demeden Bingöl, Elazığ, Diyarbakır üzerinden Şanlıurfa'ya belirlenen bin 125 kilometrelik rotayı 45 günde tamamlamayı planlıyor.

Konakladıkları yerde, yanlarında taşıdıkları güneş panelleri sayesinde, dünya ile bağlantılarını sağlayan tek iletişim aracı olan telefonlarını şarj eden çobanlar, günün yorgunluğunu da dinlenerek atıyor.

2 ay sonra memleketlerine ulaşacaklar

Henüz 6 yaşındayken babasının yanında sürü peşine düştüğünü anlatan Abbas Çay, işini severek yaptığını söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Çay, okulların başlamasıyla ailesini 15 gün önce arabayla Şanlıurfa'ya gönderdiğini, kendilerinin de 4 çoban ve iki sürüyle yola çıktığını belirtti.

Çay, yaklaşık 2 ay sonra memleketlerine ulaşacaklarından bahsederek, "Bir hafta önce yayladan çıktık, yavaş yavaş dağlardan geliyoruz. Sabahları yola çıkıyoruz, öğleye doğru bir su kenarında mola veriyoruz. Bir süre dinlendikten sonra tekrar yola çıkıyoruz. Bingöl'ün, Şerafettin Dağları'ndan Şanlıurfa'ya geçiyoruz. Buradan Karakoçan, Palu, Maden ve Ergani üzerinden Şanlıurfa'ya geçiyoruz" dedi.

Hayvanların ve havaların durumuna göre bazı günler 10, bazı günler de ise 40 kilometre yol katettiklerini anlatan Çay, Şanlıurfa’da yeterince mera ve su kaynaklarını bulunmadığını, bu nedenle hayvanları taşıma yerine yürütmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

Çay, 24 yıldır çobanlık yaptığını, çobanlık mesleğinin zor fakat eğlenceli olduğunu söyleyerek, göçerler olarak yılın 4 ayını yaylada, 3 ayını yollarda ve 5 ayını da yani kış mevsimini de sıcak memleketlerde geçirdiklerini belirtti. Çay, "Yağmur çamur, kar kış demeden hep yollardayız" dedi.

Kaynak: AA