Adilcevaz Belediyesi, Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylasında bulunan ve kentin öne çıkan doğal güzelliklerinden Batmış Gölü'nün doğal yapısıyla korunması için proje hazırladı.

Çalışmaları inceleyen Adilcevaz Belediye Başkanı Necat Gürsoy, gölün kent için önemli doğal alanlardan biri olduğunu söyledi.

"Gölün kurumasını önleyeceğiz"

Gölün dağlardan inen sularla beslendiğini belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu doğal alanda toplanan tatlı su, alanın doğusunda bulunan küçük bir kayalığa ulaşınca buradan görünür bir şekilde yer altına akıyor. Bu nedenle doğal bir güzelliğe sahip olan bu gölümüz her yıl yaz aylarında kuruyarak doğallığını kaybediyor. Bu doğal güzelliğe sahip çıkmak için belediye olarak buradan boşa akan suların önlenmesine yönelik çalışma başlattık. Bu çalışmayla gölün kurumasını önleyeceğiz."