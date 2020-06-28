Kepez ilçesinde belediye tarafından çam ağaçları arasında doğal cazibe merkezi haline getirilen "Fantastikpark"a 360 derece dönebilen ters ev yapıldı.

Ormanda 98 metrekarelik alana inşa edilen eve, çatıdan giriliyor.

15 ton ağırlığında, 2 oda, bir salon ve banyodan oluşan evde, tavanda yer alması gereken eşyalar tabanda, tabanda olması gereken koltuk, halı, yatak gibi eşyalar da tavanda bulunuyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak

İç hazırlıkları devam eden 'ters ev', tamamlandığında yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, ormanlık alanı çeşitli objelerle cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

Turizm kenti Antalya'da, Kepez ilçesini de turizme hizmet vermesi için projeler hazırladıklarını anlatan Tütüncü, "Fantastikpark'a, Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, 'zipline', çeşitli çocuk oyun alanları, eğlence parkurlarının yanı sıra şimdi dünyada ilk olma özelliğini taşıyan kendi ekseninde dönebilen ters evi kazandırdık. Ziyaretçilerimiz burada güzel, keyifli ve unutulmaz dakikalar geçirebilme imkanına sahip olacak" dedi.