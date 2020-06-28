Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bin yıllık hasat geleneğini Torosların zirvesinde yaşatıyorlar
[Fotoğraf: İHA]
Adana’nın Feke ilçesinde Yörük kültürünü yaşatan yöre halkı, yüz yıllar öncesinden kalan geleneklerini günümüze taşıyor. Başakları havaya kaldırarak geleneksel bereket dualarını eden yöre sakinleri, orak ve ellikle buğday hasadına başladı.
Toros Dağı eteklerinde orak ve ellik ile 3 dönüm araziyi imece usulüyle hasat eden köylüler, buğdayın bereketli olması için başakları havaya kaldırarak dua etti.
"Köyümüzün geleneklerini yaşatmayı sürdürüyoruz"
Köy sakinlerinden Osman Erciyes, köyde imece usulü hasadın hala gerçekleştiğini ve geleneklerini günümüze kadar taşıdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Çeşitli yıllarda ilçemde görev aldım. Burada arkadaşlarım ile hasat yapıyoruz. Köyümüzün geleneklerini yaşatmayı sürdürüyoruz. Bugün de Cumali Erciyes’in ekinini biçmek için geldik. Atadan dededen gelen duamız var. Ekin bittiği zaman bereketli olması için bu duamızı yapıyoruz."
Etiketler: yörük kültürü Toros DağıSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 09:50
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