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Yaşam
AA 06.08.2025 14:01

Bitlisli usta, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel bastonlar tasarladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan baston ustası Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne özel bastonlar tasarladı.

Bitlisli usta, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel bastonlar tasarladı
[Fotograf: AA]

Ahlat'ta en önemli el sanatları arasında yer alan bastonculuk mesleğini yaşatan 56 yaşındaki Gökbulak, ceviz ağacı ile koç, manda ve sığır boynuzu kullanarak birbirinden farklı bastonlar üretiyor.

Mesleği babasından öğrenen ve el işçiliğiyle özel bastonlar yapan Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılına özel, Kayı damgalı, özel işlemeli, incili bastonlar hazırladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Gökbulak, gazetecilere, özel figürlerle hazırladığı bastonları Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenecek kutlama programında sergileyeceğini söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamalarına yaptığı bastonlarla katkı sunmak istediğini belirten Gökbulak, şunları kaydetti:

"Baston yapımı, tarihi bir el sanatımızdır. Özel tasarımlı ürünlerimizi kullanma ve hediye amaçlı olarak yapıyoruz. Bastonları asırlık ceviz ağaçlarından yapıyoruz. Tezhip ve el işi oyma sanatından faydalanıyoruz. Farklı hayvan figürlü, kılıçlı, motifli ve tamamı kemikten oluşan modellerimiz bulunuyor. 100'ün üzerinde çeşidimiz var. Yaptığımız özel bastonları kutlama programı için ilimize gelecek olan devlet büyüklerimize hediye edeceğiz."

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