Sayra doktor, Çınar ise pilot olmak istiyordu. Ama olmadı. Onları hayattan koparan deprem, hayallerini de yarım bıraktı. Kardeşlerin annesi ise evlatlarının hazırladığı deprem çantalarını "bize daha da bir şey olmaz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Biri pilot, diğeri doktor olmak istiyordu…

Çınar'ın gözü göklerdeydi, pilot olmak istiyordu. Sayra ise hayat kurtarmak için doktor olmayı hayal ediyordu. 16 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar'ın hayalleri yarım kaldı. Aynı gün dünyaya gelen ikiz kardeşler, el ele yine aynı gün hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı ailesi ve sevenleri kaldı.

Anne Batmaz, ikizlerin hazırladıkları deprem çantasını paylaşmıştı

İkizlerin annesi Tülin Batmaz'ın sosyal medyadaki bir paylaşımı da yürekleri sızlattı. Anne Batmaz, söylentilere karşı ikizlerin 2017 yılında hazırladığı deprem çantalarının fotoğrafını paylaşmıştı.

Fotoğrafın altına da şu notu eklemişti, "İnternet haberlerinde deprem olacağını duyan kuzularımın hazırladığı deprem çantası. Bize daha da bir şey olmaz."

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz’ün geriye hayat dolu görüntüleri kaldı.