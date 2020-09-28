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Bir ağaçta 2 farklı meyve yetişti
Adıyaman'ın Hüseyinli köyünde bulunan bir ağaç iki farklı meyve verdi. Ağaçta hem şeftali hem elma bulunuyor. Doğal yollarla ortaya çıkan durum görenleri şaşırtıyor.
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir olay yaşandı.
Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftalinin aynı sürgüde yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı.
Doğal yollar ile ortaya çıkan bu durum görenleri hayrete düşürdü.
Sahibi, aynı dal üzerinde ve aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye gözü gibi bakıyor.
Etiketler: şeftali ağacı aynı ağaçta iki meyve AdıyamanSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:46
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