Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir olay yaşandı.

Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftalinin aynı sürgüde yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı.

Doğal yollar ile ortaya çıkan bu durum görenleri hayrete düşürdü.

Sahibi, aynı dal üzerinde ve aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye gözü gibi bakıyor.