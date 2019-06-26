Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan Günüören köyü...

Bilecik'in tarihi yerleşim bölgelerinden olan köy, son yıllarda halkının ipek böcekçiliğine yönelmesiyle biliniyor.

Köyde, evlerin restore edilmesi, malzeme desteği verilmesi, üretilen ipeğin pazarlanmasına aracılık edilmesi gibi konularda projeler hayata geçirilecek.

Böylece hem köy kalkındırılacak hem de Bursa'nın "Osmanlı köyü" Cumalıkızık Mahallesi örneğinde olduğu gibi bölge turizme açılacak.

"En çok ihtiyaç duyulan malzeme ahşap"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçmişi Selçuklular dönemine dayanan Günüören'in, tarihi dokusundan izler taşıdığını söyledi.

Köydeki bazı evlerin restorasyonu için Bilecik Valiliği ile proje hazırladıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"En çok ihtiyaç duyduğumuz malzeme ahşap. İnşallah onu da Valiliğimiz temin ettiğinde restorasyona start vereceğiz. İpek böcekçiliği Osmaneli için çok önemli, eskiden en iyi geçim kaynağıydı. Doğal ürünlere de şu anda belli bir yönelme var. Bu anlamda bunu avantaja dönüştürmeyi planlıyoruz. İlçemizde ve bu köyde ipek böcekçiliğini geliştirip yöresel ürün olarak kullanacağız. Alıcı konusunda sıkıntımız yok. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile çalışıyoruz."

Sufi Yolu'nu canlandırma hedefi

Şahin, Kurtuluş Savaşı'nda 8 şehit veren köyün, İstanbul Eyüpsultan'dan başlayıp Konya'da sona eren 801 kilometrelik Sufi Yolu'nda (Hac Yolu) da bulunduğunu anlattı.

Bu özelliğiyle de köyü turizme kazandıracaklarını söyleyen Şahin, "Önemli bir yol çünkü yılda belli bir sayıda özellikle yabancı turist, gezginci olarak geliyor. Yolu turizme açınca köy eski canlılığına ulaşacak. Çok değerli bir yer olacak, yatırımcıları buraya davet edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA