Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ve dünyanın da sayılı doğal yaşam alanlarından olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor.

Onlarda biri de albino deve...

Bakıcısını annesi zannediyor

Albino deve bakıcısının yanından ayrılmıyor. Nereye giderse o da peşinden gidiyor. Yavru albino deve, bakıcısını annesi zannediyor.

Gaziantep doğal yaşam parkında bayramda ilk defa albino devenin doğum yaptığını söyleyen, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Tabi bu bize büyük bir mutluluk verdi. Annesi de ilk doğum olduğu için kendisine bakmadı hatta kendisine zarar vermeye başladı" diye konuştu.

Yavruyu bakıcısı biberonla besliyor

Beş gün önce dünyaya gelen yavru deve bakıcısı tarafından besleniyor.

Yavru albino devenin şu an çok mutlu olduğunu belirten Özsöyler, "Yaklaşık olarak 2 buçuk 3 litre kadar mineraller ve vitaminlerle zenginleştirilmiş kendisine mama veriyoruz" dedi.

Yavru deve hayvanat bahçesinde ziyaretçilerle de tanıştı.

Ziyaretçilerden biri, "Yeni bir deve doğum yapmış kendisini görmek istedik. Canlı olarak görmedik hep televizyonlarda, belgesellerde gördük tabii ki burada canlı görmek kısmet oldu" dedi.