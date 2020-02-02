Arkadaşım Eşek, Gülpembe, Dönence, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Yaz Dostum ve daha niceleri... Barış Manço, 40 yıllık sanat hayatında Türk müziğine sayısız eser bıraktı. Şarkılarıyla 7'den 77'ye herkesin hafızasında silinmez bir yer edindi. 56 yaşında, 1 Şubat 1999 tarihinde hayata veda etti.

Barış Manço, vefatının 21. yılında kendi adını taşıyan vapurda anıldı. Ailesi de bu anlamlı günde Barış Manço Vapuru'ndaydı.

Barış Manço'nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade ettiler.

Barış Manço'nun eşi Leyla Manço Ahıskalı da duygularını dile getirdi, "Ben eşi olarak ve çalışma arkadaşı olarak, hayat arkadaşı olarak bugünleri o'nun adına onur duyarak izliyorum. Gerçekten bir sanatçının en çok istediği şey ölümsüzlüğe ulaşmaktır." dedi.

Sefer boyunca Manço'nun unutulmaz eserleri çalınıp söylendi.

Kabri başında da anıldı

Genç yaşlı yüzlerce seveni vapura akın etti. Kadıköy’den kalkan Barış Manço vapuru, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle önce Beşiktaş'a, ardından da Kanlıca'ya gitti.

Barış Manço'nun sevenleri kabrini de ziyaret etti.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Turgut Sarıusta