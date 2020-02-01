Kayserililer leğen ve bidonla karın tadını çıkardı
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan vatandaşlar, leğen, bidon ve naylon örtüyle karın tadını çıkardı.
Kayseri Talas Belediyesinin kızak alanına dönüştürdüğü tepe, kar yağışının başlamasıyla yeniden ilgi odağı oldu. Doğal kayak pistine dönüşen tepede büyük küçük herkes doyasıya eğlendi.
Talas Belediyesi bir süre önce Mevlana Mahallesi’nde bulunan doğal tepeyi taşlardan temizleyip güvenlik amaçlı file germişti.
“Talas’ın Erciyes’i” olarak adlandırılan tepe, her kar yağışında büyük küçük herkesin eğlence merkezine dönüşüyor.
Etiketler: talas belediyesi naylon örtü leğen kayseri kar BidonSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 19:25
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