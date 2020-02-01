Kayseri Talas Belediyesinin kızak alanına dönüştürdüğü tepe, kar yağışının başlamasıyla yeniden ilgi odağı oldu. Doğal kayak pistine dönüşen tepede büyük küçük herkes doyasıya eğlendi.

Talas Belediyesi bir süre önce Mevlana Mahallesi’nde bulunan doğal tepeyi taşlardan temizleyip güvenlik amaçlı file germişti.

“Talas’ın Erciyes’i” olarak adlandırılan tepe, her kar yağışında büyük küçük herkesin eğlence merkezine dönüşüyor.