Mardin'in Suriye sınırındaki Aşağı Hatunlu köyünde yaşayan Mehmet Nezir Aydın, 4 yıl önce 2 yavru deve aldı. Adlarını da "Badem" ve "Sakız" koydu.

Geçmişte televizyon ekranlarında gördüğü ve beslemek istediği develerin bakımını üstlenen 7 çocuk babası Aydın, onları da evlatlarından ayırmıyor.

Develeri elleriyle besleyen, günlük bakımlarını yapan ve onlar için hiçbir masraftan kaçınmayan Aydın, havanın güzel olduğu günlerde sık sık köy çevresinde dolaştırdığı develerin sütünü de isteyene ücretsiz veriyor.

Önce garip karşıladılar, sonra alıştılar

Aydın, hayvanları çok sevdiğini belirterek, birçok hayvan beslemesine rağmen deve sevgisinin kendisinde ayrı bir yerinin oluğunu söyledi.

Yörede bulunmayan, yıllardır sadece televizyonda gördüğü develeri beslemeye karar verdiğini anlatan Aydın, 4 yıl önce aldığı hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Aydın, deve beslemesinin çevresinde önce garip karşılandığını sonra ise herkesin alıştığını vurguladı.

"Köy sakinleri de develerimi çok seviyor. Köye misafir gelenler ile yol güzergahında görenler araçlarından inip fotoğraf çekiyor. Köydeki çocuklar sık sık gelip devlere bakıyor."

"Develerimi kızım ve oğlum gibi seviyorum"

Aydın, çevresindeki bazı kişilerin gelir elde edebilmesi için deve yerine inek beslemesi yönünde öneride bulunduğundan bahsederek, "Ancak kimseye kulak asmıyorum. Deve beslerken ticaretini asla düşünmedim" dedi.

Deve sütünün yararına inananların kendisinden süt istediğini, onlara ücretsiz deve sütü verdiğini belirten Aydın, deve yetiştiriciliğinin bölgede gelişmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Develerinin bakımlarını yapmaktan ve onlarla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Develerimi kızım ve oğlum gibi seviyorum. Sabah akşam muhakkak yanlarına gelip temizliklerini, masajlarını yapıyorum. Bazen onlarla konuşuyorum. Gönül rahatlığıyla sınıra kadar devlerimi götürüp, beslenmelerini sağlıyorum. Kışın arpa ve mısır yediriyorum."

Kaynak: AA