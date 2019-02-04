Kamerun, Mali, Fildişi Sahilleri, Nijerya…

Hikayeleri farklı Afrika ülkelerinde başlasa da yolları İstanbul Fatih’te kesişti.

Afrika’dan gelip Fatih’te buluştular

Profesyonel futbolcu olmak isteyen Afrikalı gençlere Fatih Belediyesi kucak açtı.

Fatih Belediyesinin Afrika Dostluk Spor adı altında kurduğu kulüp, 2013 yılından bu yana futbolcu olmak isteyen Afrikalılara umut oluyor.

Antrenmanlarını Mimar Sinan Stadı’nda yapan Afrika Dostluk Spor, 30 futbolcu ve 1 antrenörden oluşuyor.

Kulübün misyonu, çalışmalarda başarılı olan oyuncular için yurt içi ve yurt dışındaki kulüplerin kapılarını aralayarak Afrikalı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek.

Afrika Dostluk Spor sayesinde 2013’ten bu yana 100’e yakın Afrikalı futbolcunun rüyaları gerçek oldu.

Bunun en somut örneği ise, bir dönem Eskişehirspor’da oynayan Raheem Adewole Lawal.

Lawal, şimdi Suudi Arabistan’ın İttihad Kalba top koşturuyor.

Kulüp, Lawal dışında ayrıca Fransa 1. Ligi’ne hatırı sayılır sayıda futbolcu gönderdi.

Nijerya- Ağrı-İskandinavya üçgeni

Hayallerinin peşinden koşan Afrikalılardan biri de Niyeryalı Musa Billy.

Yine ülkesinden profesyonel futbolcu olma ümidiyle ayrılan Musa, 9 yıldır Türkiye’de yaşıyor.

Daha önce Patnos Belediyespor, Kadirli Belediyespor, Zara Belediyespor’da oynayan genç futbolcunun Dostluk Spor’dan önceki son durağı Tokat Niksar Belediyesi oldu.

22 yaşındaki Musa Billy, önümüzdeki günlerde İskandinavya’nın yolunu tutarak profesyonel futbolcu olma hayalini gerçekleştirecek.

Yetenekleri uzaklarda aramaya gerek yok

Ülkesi Nijerya’da profesyonel olarak futbol hayatına devam eden Victor Unuese de şansını Avrupa’da denemek isteyenlerden.

Soluğu İstanbul’da alan Victor, Türkiye’de profesyonel olarak futbol oynamayı denese de bunun kolay olmadığını söylüyor.

Yaş olarak diğer Afrikalı futbolculardan daha büyük olan Victor Unuese, Fatih Belediyesi ile tanışmasının ardından Afrika Dostluk Spor’un antrenörü olarak görev yapmaya başladı.

Zaman zaman aralarına yetenekli genç oyuncuların katıldığını anlatan Victor Unuese’ye göre, Türk kulüplerinin genç yetenekleri çok uzaklarda aramasına gerek yok.

Haftanın 5 günü çift antrenman yapan kulübün çalışmalarını yurt dışından gelen önemli gözlemciler de takip ediyor.

Afrika Dostluk Spor aynı zamanda 2017 yılında gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda dereceye girerek ödüle layık görüldü.

Haber: Serhan Sevin

Görüntü: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu