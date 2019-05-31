Van'ın Özalp ilçesinde bir ortaokulun öğrencileri, çevrelerinden topladıkları atık malzemelerle ve öğretmenlerinin yardımıyla "geri dönüşüm kütüphanesi" oluşturdu.

Atık malzemelerle kütüphane oluşturdular

Aşağı Mollahasan Mahallesi'ndeki Şehit Aydın Muştu Ortaokulu öğrencileri, geçen kasım ayında çevrelerinden lastik, sebze kasası, pet şişe, evlerinin yakınlarındaki marangozlardan ise tahta ve kutu gibi geri dönüşüm malzemeleri topladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile okulun bir sınıfında bu malzemelerle kütüphane oluşturdu.

Okulun Türkçe öğretmeni Nazlı Yıldız, çalışmayla atık malzemelerin geri dönüşümde kullanıldığı zaman ne kadar faydalı olduğunu göstermeyi ve bu sayede doğanın temiz tutulduğunu anlatmayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerden çıkan fikirle okula "geri dönüşüm kütüphanesi" kazandırıldığını belirten Yıldız, "Çok uzun bir çalışma oldu ama emeklerimize değdi" dedi.

Okul Müdürü Necim Aktaş ise öğrenci ve öğretmenleri gerçekleştirdikleri çalışmadan dolayı tebrik etti.

Her atık çöp değil

Okulun 7'inci sınıf öğrencisi Rabia Basut da atılan her şeyin çöp olmadığını göstermek ve doğayı atıklardan temizlemek için proje çalışması başlattıklarını anlattı. Okula kazandırılan kütüphanenin atık malzemelerle yapıldığını vurgulayan Basut, şöyle konuştu:

"Malzemeleri genellikle köyde ve ilçemizdeki esnaf ve marangozlardan topladık. Okula getirdiğimiz malzemeleri güzelce temizleyerek boyadık. Daha sonra öğretmenlerimizle okulumuzda güzel bir kütüphane oluşturduk. Bu sayede hem atık malzemelerin geri dönüşümdü kullanıldığını göstermek istedik hem de doğayı temiz tutmamız gerektiğini anlatmaya çalıştık."

Kaynak: AA